Chinesische Propaganda gegen Proteste in Hongkong

Im Ausland lebende chinesische Bürger und Studenten hätten das Recht, ihre Sicht der Dinge darzustellen, sagte Geng Shuan, Sprecher des Außenministeriums in Peking am Dienstag, ohne die US-Konzerne beim Namen zu nennen. „Die Leute urteilen natürlich selbst darüber, was in Hongkong passiert und was die Wahrheit ist.“ Auch müsse man sich fragen, warum die offizielle Darstellung Chinas in den Medien negativ oder falsch sein solle, hieß es.