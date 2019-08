Bestes Kernöl, rote Apferl, herrliche Weine!

Der Mai hat den Mais in seinem Wachstum gehemmt, er konnte aber vielfach wieder kräftig anschieben; Rekordergebnisse wird es aber kaum geben. Freilich setzte ihm heuer auch die Trockenheit zu, am erheblichsten in der Oststeier. Aber, so Franz Titschenbacher, Chef der Landwirtschaftskammer, „zum Glück nicht so extrem wie in Ober- oder Niederösterreich“.