Thunbergs Atlantik-Segeltörn schädlicher als Flug

Rennjacht wird New York in circa zwei Wochen erreichen

Greta sei am Abend früh ins Bett gegangen, seekrank sei sie nicht. Zu essen gebe es an Bord derzeit noch frische Lebensmittel - „die richtige Astronautennahrung, die gefriergetrocknete, die gibt es am dritten Tag spätestens“, sagte Kling. Die Rennjacht werde New York in etwa zwei Wochen, am 28. oder 29. August erreichen.