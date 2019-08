Die übernatürlichen Fähigkeiten von „Control“

Das Entwicklerstudio Remedy hat ein neues Gameplay-Video zu seinem kommenden Action-Adventure „Control“ veröffentlicht. Darin sind die übernatürlichen Fähigkeiten zu sehen, über die Protagonistin Jesse Faden in dem neuen Spiel der „Max Payne“-Macher verfügt. „Control“ erscheint am 27. August für PC, PS4 und Xbox One.