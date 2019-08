Sohn sperrte die Mutter ein

In guter Nachbarschaft leben Mutter und Sohn in Rohrbrunn im Bezirk Jennersdorf. Als die Pensionistin erneut bei ihm vorbeikam, um ein wenig in seinem Haushalt zu helfen, blieb er nicht lange daheim. Der Fußballfan wollte keinesfalls ein Match versäumen. Er ging los, sperrte aber unabsichtlich die Mutter im Haus ein. Erst als er längst außer Reichweite war, bemerkte die 81-Jährige, dass sie ohne Handy und Schlüssel in den vier Wänden ihres Sohnes festsaß - und sich daran stundenlang nichts ändern würde. Die Rentnerin wusste sich nicht anders zu helfen, als die Flucht nach vorne anzutreten.