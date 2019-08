Audi bringt noch dieses Jahr sechs neue RS-Modelle

Zwei der Verheißungen sind völlig neu, also Baureihen, die noch nie vorher ein RS-Label getragen haben. Am allerneuesten ist dabei der Audi RS Q3 Sportback, der noch nicht einmal in seiner Standard-Version auf dem Markt ist - er feiert auf der IAA Anfang September Premiere. Die Coupé-SUV-Version des Audi Q3 startet im Herbst, tritt dann gegen BMW X2 und Mercedes GLA an und kommt dann Anfang 2020 auch als RS auf den Markt: Mit dem 400 PS und 480 Nm starken 2,5-Liter-Fünfzylinder hat er BMW X2 M35i und Mercedes-AMG GLA 45 im Visier.