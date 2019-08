Roboter-Autos kurven auf steirischen Straßen

Der Mensch hinterm Lenkrad liest, arbeitet, schläft – und das Auto fährt ganz von alleine. Eine Vision, an der weltweit Firmen und Forscher arbeiten, intensiv auch in der Steiermark, in Österreichs Testregion für selbstfahrende Autos. Eine Mega-Herausforderung: Sie sollen sich im Verkehr so verhalten wie menschliche Lenker.