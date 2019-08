Der „Nippon-Express“ überrollt die Bundesliga

Okugawa gibt zu: „Ich war erstmals in der Startelf, daher ein bisschen nervös. Ich freue mich, dass ich ein Tor gemacht habe.“ Es soll nicht das letzte bleiben für den 23-Jährigen, der über den Umweg zweier Leihen – erst Mattersburg, zuletzt Kiel – den Sprung in die Bullen-Elf schaffte. Und dafür sorgt, dass der „Nippon-Express“ derzeit die Liga überrollt. Ende ist vorerst keines in Sicht. So stellt Minamino klar: „Wir wollen so weitermachen!“