Amstetten stürmt mit 3:2-Heimsieg an die Spitze!

Amstetten hält nach einem 3:2-Heimsieg über die Young Violets vorerst als einziger Klub der 2. Liga nach der zweiten Runde beim Maximum von sechs Punkten! Der bisherige Tabellenführer SV Horn musste sich nach einem Gegentor in der 87. Minute mit einem 2:2 im Heimspiel gegen den FAC begnügen. Die SV Ried eroberte indes mit einem 1:1 bei Austria Lustenau ihren ersten Zähler. Wie die Vorarlberger, Horn und der FAC halten auch der SV Lafnitz, der in Kapfenberg 2:1 gewann, und die Juniors OÖ nach einem 3:1-Heimsieg über Vorwärts Steyr bei vier Punkten. Später am Abend feierte noch der GAK einen verdienten 2:0-Heimsieg über Blau Weiß Linz.