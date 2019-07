Hightech-Kontaktlinse zoomt, wenn Nutzer blinzelt

Bei ihrer Hightech-Kontaktlinse haben die Forscher doppeltes Blinzeln als Befehl für die Vergrößerungsfunktion gewählt. Erkennt die Kontaktlinse den Zoombefehl, verändert sie ihre Brennweite und zoomt an das Objekt heran. Dabei wird eine schwache elektrische Spannung an die Kontaktlinse angelegt, durch die sich die aus flexiblem Kunststoff gefertigte Linse ausdehnt. Sie wird konvex und vergrößert, was der Nutzer sieht.