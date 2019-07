Wer glaubt, sich auszukennen, zahlt mehr

Plaudern Kunden aus, dass sie sich online über mögliche Ursachen für einen Defekt an ihrem Computer vorinformiert haben, kann das die Kosten für die Reparatur mitunter empfindlich erhöhen. Innsbrucker Forscher machten diese Beobachtung im Rahmen eines in Deutschland durchgeführten Feldexperiments. Dienstleister schätzen vorheriges „Googeln“ offenbar nicht - was sich finanziell niederschlagen kann.