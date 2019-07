Sekundenschlaf löste Crash mit Fahrschulauto aus

Der 23-jährige Lenker des Kleintransporters aus dem Bezirk Schärding war auf der Subener Straße in Richtung St. Florian am Inn unterwegs als der Unfall passierte. In dem Firmenauto befanden sich noch ein 23-jähriger und 25-jähriger Bauarbeiter, beide aus dem Bezirk Schärding. Der Unfall-Lenker hatte, nach eigenen Angaben, einen Sekundenschlaf, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Fahrschulauto. Der 17-jährige Fahrschüler aus dem Bezirk Schärding hatte noch versucht, auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er, sein 63-jähriger Fahrlehrer, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, und die beiden Bauarbeiter wurden verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Schärding eingeliefert. Am Fahrschulauto entstand Totalschaden.