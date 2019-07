Wiener Forscher flicken Datenlecks in Blockchain

Mehr Anonymität

Eine der Stärken des Ansatzes im Kryptowährungs-Bereich - das dezentrale Verarbeiten der Informationen über Bitcoin-Transaktionen - hat demnach auch ihre Tücken: „Im Prinzip ist die Bitcoin-Blockchain anonym, weil sich darin keine konkreten Namen finden, sondern nur ID-Nummern. Doch wenn ich herausfinde, welche Bitcoin-ID Ihnen gehört, kann ich ganz leicht nachsehen, was Sie in der Vergangenheit gemacht haben, und ich kann in Zukunft Ihre Transaktionen überwachen“, so Pedro Moreno-Sanchez, Leiter des im vergangenen Herbst gegründeten Blockchain-Forschungslabors der TU Wien.