Neuer Besucherrekord im Zentrum der Straßenkunst

Straßenkünstler aus aller Welt zeigten in Linz drei Tage lang ihre Künste. Auch das Wetter spielte mit: Bis zu 30 Grad und kaum Regen. Schon am Donnerstag zählte man unglaublich viele Besucher, was aber in den beiden folgenden Tagen sogar noch getoppt werden konnte. An jeder Ecke, auf jedem Platzl gab es vieles zu lachen, zu staunen. Das führte schließlich zum neuen Besucherrekord! 270.000 Besucher machen das Straßenkunstfestival zum größten Kulturevent in Oberösterreich.