Neues aus der Herzmedizin

Datenanalyse sowie daraus zu stellende Diagnosen und Prognosen durch künstliche Intelligenz spielen künftig eine große Rolle. „Algorithmus schlägt Stethoskop, könnte es bald heißen“, so die ÖKG-Präsidentin. „Herzultraschall-Untersuchungen zeigen beispielsweise durch Maschinenlernalgorithmen in der Diagnostik bessere Leistung als selbst erfahrene Ärzte.“ Diverse Projekte (z. B. PROFID „Personalized Risk Prediction for Sudden Cardiac Death“) laufen jetzt schon. Mittels Computerprogramm lässt sich so eine genauere Vorhersage von bedrohlichen Herzrhythmusstörungen treffen und dementsprechend früher therapeutisch handeln. Eine allzu große „Entmenschlichung“ der Medizin wäre jedoch gerade für Herz-Kranke fatal, bremsen die Kardiologen jedoch ein. „Vor allem unsere Patienten brauchen Zuwendung und ein kompetentes Gegenüber, das ausreichend Zeit hat, um jegliche Bedenken und Ängste in Ruhe zu besprechen“, so Prim. Podczeck-Schweighofer.