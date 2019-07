Jeder 2. Jugendliche kauft Dinge wegen Influencern

Online eingekauft wird am ehesten am Handy

Wird online eingekauft, dann am ehesten am Smartphone, weiß man beim Preisvergleich Idealo. „47% der Generation Z greift mobil - also via Smartphone - auf Vergleichsplattformen wie idealo.at zu. Zudem stammt mehr als ein Viertel des österreichischen Idealo-App-Traffics von Kunden, die 24 Jahre oder jünger sind“, sagt Idealo-Österreich-Chefin Veronika Bahr. Beliebteste Produktkategorien junger Österreicher: Smartphones, Turnschuhe, Laptops, Computerspiele und TV-Geräte.