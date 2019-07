Tiroler Bauer soll Kälber verdroschen haben

„Die Tiere sind mein Ein und Alles. Das kann jeder im Dorf bezeugen. Ich würde sie nie quälen“, meinte der Bauer aus dem Mittelgebirge. Ein Tierliebhaber (62), der gerade mit dem E-Bike auf der Weidefläche des 56-Jährigen vorbeikam, will aber gesehen haben, wie die Kälber brutal geschlagen wurden. „Wenn ich daran denke, es tut mir heute noch weh. So geht man mit Tieren nicht um“, meinte der 62-Jährige. So soll der Landwirt mit einem Holzstock mehrmals auch auf die Mäuler der Kälber eingedroschen haben. „Das Einzige, was ich getan habe, ist, sie wieder hinter den Weidezaun zu schieben – mehr nicht“, rechtfertigte sich der Bauer.