Wursthunger: JETZT zeigt NEOS-Chefin als Hündin

NEOS-General: „Frauenfeindlich und respektlos“

NEOS-Generalsekretär Nick Donig zeigte sich „fassungslos über den frauenfeindlichen und respektlosen Cartoon“. „Das ist sogar noch unter FPÖ-Niveau und zeigt, der alte weiße Mann Peter Pilz hat auch im Abgang nichts gelernt. Weder was den Umgang mit Frauen noch was eine anständige politische Debatte betrifft“, so Donig in Anspielung auf die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Peter Pilz.