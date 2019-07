Würden Sie den Hund auf Wurst aufpassen lassen?

Stellen Sie sich vor, Sie schwindeln das Finanzamt an. Was ja auch bei einfachen Bürgern vorkommen soll. Wenn aber jemand von uns das tut oder seine Steuererklärung einfach verweigert, was passiert dann? Wir riskieren eine saftige Strafe. Im Extremfall sogar Gefängnis. Parteimenschen sind gleicher, für sie gilt das nicht. Anders als für jeden Geschäftsführer eines Kleinunternehmens, der seine Jahresbilanz nicht abgibt, ist für die Nichtabgabe eines Rechenschaftsberichts der Partei keine Sanktion vorgesehen. Obwohl darin insbesondere im Wahlkampf alle Einnahmen und Ausgaben einer Partei stehen sollten.