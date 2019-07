Unglück am Goldeck: Heer bestreitet Tiefflug

Die Bergbahn-Mitarbeiter hatten für Wartungsarbeiten das schwere Stahlseil gelockert, als dieses just aus der Führung sprang und einen der Arbeiter tötete. Wie berichtet, ist nun ein Übungsflug des Heeres als mögliche Ursache in den Fokus gerückt. Wie Augenzeugen detailliert berichten, sei in zeitlicher Nähe des Unglücks eine Transportmaschine C-130 „Hercules“ im Tiefflug die Bahn entlang geflogen und habe das Seil nicht, wie erst beschrieben, gequert.