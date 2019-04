Goldeckbahn: Arbeiter (45) tödlich verunglückt

Nur zwei Tage nachdem das Kärntner Skigebiet Goldeck bei Spittal an der Drau die Wintersaison beendet hatte, ereignete sich am Dienstag in der Mittelstation der Goldeckbahn ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein Kärntner (45) vor den Augen seiner drei Mitarbeiter ums Leben kam. Dem tödlichen Unfall waren Probleme mit dem Tragseil vorausgegangen.