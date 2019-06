Vilimsky: „Hintermänner wollten Regierung stürzen“

„Man hat ihm was ins Glas getan“

Was die Hintergründe des Ibiza-Videos angeht so ortet Vilimsky, wie auch seine Parteikollegen zuvor, eine Verschwörung. Das Video müsse endlich in voller Länge zugänglich gemacht werden: „Es ist alles relevant, was diese Causa betrifft.“ Zudem sei es ja möglich, „dass man ihm was ins Glas getan hat“. Dass Strache für die Wien-Wahl antreten könnte, schließt Vilimsky keinesfalls aus, da der ehemalige FPÖ-Chef ja „nicht verurteilt“ sei.