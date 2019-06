Philippa Strache kandidiert bei Nationalratswahl

Der politische Absturz ihres Mannes führt dazu, dass ihre Karriere nun an Fahrt aufnimmt: Philippa Strache kandidiert für die Nationalratswahl. Heinz-Christian Strache dürfte sich auf das Tauschgeschäft mit der FPÖ eingelassen haben und auf sein EU-Mandat verzichten. Am Montag will der zurückgetretene FPÖ-Chef eine „persönliche Erklärung“ abgeben, ob er ins EU-Parlament einzieht oder nicht. Darauf brauchen wir wohl nicht mehr zu warten - die Annahme des Mandats dürfte mit dem Antritt seiner Ehefrau Philippa für die Nationalratswahl im September vom Tisch sein.