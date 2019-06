Citroën baut Campingbus zum Wohnen mit zwei Bikes

Darüber hinaus bietet die Biker Solution, ganz gleich ob in der Version „Classic“ oder „Multi“, eine Menge Einrichtung: Man betritt den fahrbaren Untersatz per elektrisch einziehbarer Stufe und kann sich dann an Getränken erfrischen, die im Einbaukühlschrank lagern. Ein cleveres Regalsystem bietet - ganz auf Motorradfahrer ausgerichtet - ein gepolstertes Plätzchen für den Helm sowie Fächer für Bikerkombi und Stiefel. Bis zu vier Personen können ein Nickerchen machen, dazu gibt es neben der Bank auf dem Ladeboden auch unter dem Hochdach eine Nische mit Auslegeware, die man per einschiebbarer Leiter erklimmt. Praktische Fliegennetze halten ungebetene Gäste aus dem Fahrgastraum fern. Darüber hinaus sorgen Gaskocher, Kanister-Wasseranlage mit 20 Liter Abwasser-Kapazität und integrierter Markise für adäquate Camping-Ausstattung. Eine Standheizung ist ebenso serienmäßig wie komplett drehbare Vordersitze für einen gemütlichen Abend.