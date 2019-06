Empörung über erste arabische Netflix-Serie

Publikum irritiert über Alkohol und Küsse

Die Thriller-Serie „Dschinn“ war am Donnerstag bei Netflix veröffentlicht worden und handelt von mehreren Schülern, die sich nach einem Besuch in der archäologischen Stätte Petra mit Geistern (arabisch: Dschinn) herumzuschlagen haben. Einige Nutzer im Netz störten sich zum Beispiel daran, dass in der Serie exzessiv Alkohol getrunken oder geküsst wird.