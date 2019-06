„Strache kurz davor, Entscheidung zu treffen“

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird seine Entscheidung, ob der das EU-Mandat annimmt oder nicht, in Kürze treffen. Das gab der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer am Donnerstagabend nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Vizekanzler in einer Aussendung bekannt. Spätestens am Montag wird Strache dazu eine „persönliche Erklärung“ abgeben.