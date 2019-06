IS setzt im Dschihad immer mehr auf Kämpferinnen

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) setzt nach einer Studie von Europol zunehmend auf eine aktive Rolle von Frauen im Dschihad. Seit den Verlusten des IS in Syrien, wo die Terrororganisation seit Ende 2018 als zerschlagen gilt, würden Frauen auch zunehmend zum Kampf mit der Waffe aufgerufen und würden die weiblichen Kämpferinnen gefeiert, sagte Europol-Direktorin Catherine De Bolle am Freitag. So war zuletzt etwa bei den verheerenden Anschlägen auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka eine Frau unter den neun Selbstmordattentätern. Schon im Vorjahr hatte der IS sogar zur Bewaffnung aller Frauen aufgerufen und von der „Pflicht aller, sich für Allah im Kampf zu opfern“, gesprochen.