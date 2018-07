IS-Frauen als bisher unterschätzte Gefahr

Das „Kalifat“ der Terrormiliz Islamischer Staat liegt in seinen Trümmern. Offiziell gelten die Dschihadisten im Irak als besiegt, in Syrien hat der IS sein früheres Herrschaftsgebiet fast vollständig verloren. Lediglich in einigen wenigen Regionen ist die Miliz noch aktiv. Nun kommt im Kampf gegen die „Ungläubigen“ offenbar Frauen und Minderjährigen eine bedeutende Rolle zu: Sie sollen das Vermächtnis des IS bewahren und den Terror auch in andere Staaten - häufig in die Heimatländer der ausländischen IS-Bräute und deren Kinder - tragen. Eine aktuelle Studie des Zentrums zur Erforschung von Radikalisierung (ICSR) am King‘s College in London spricht in diesem Zusammenhang von einer bisher unterschätzten Gefahr.