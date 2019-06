Den Körper entwässern

Unter anderen mit Pflanzenkraft: Brennnesselblätter, Ingwer, Löwenzahn, Zitronenmelisse, Basilikum, Liebstöckel und Petersilien(wurzel) eignen sich. Liebstöckel ist ein würzig aromatisches Küchenkraut, das sehr schmackhaft ist. Seine ätherischen Öle, Gerb- und Bitterstoffe wirken appetitanregend, entwässernd und verdauungsfördernd. Petersilie enthält besonders viel Kalium (881 mg/100g), welches die Entwässerung unterstützt. Petersilie, Liebstöckl und Sellerie werden auch gerne für Kräutersalz verwendet. Damit kann man den Salzkonsum ohne Geschmacksverlust reduzieren. Salz bindet Wasser im Körper und bedingt somit Schwellungen. 6 g davon pro Tag wären mehr als ausreichend, viele nehmen jedoch viel mehr zu sich, oft unwissend. Vor allem Fertigprodukte sind in ihrem Salzgehalt nicht zu unterschätzen. Hätten Sie gedacht, dass sich in einer Fertigpizza oder in Corn Flakes sogar 1,8 g auf 100 g finden?