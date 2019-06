Handy-Nutzungsdauer auf fast vier Jahre gestiegen

„Handys werden länger genutzt, und sie werden deutlich öfter repariert statt sorglos als Elektronikmüll entsorgt. Der Trend ist mehr als erfreulich. Denn Mobiltelefone stehen ein ganzes Jahr länger in Benutzung als noch 2015. Die durchschnittliche Verwendungsdauer hat sich von 2,7 auf immerhin 3,8 Jahre erhöht“, so die Studienautorinnen Professor Franzisca Weder und Dr. Renate Hübner von der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt.