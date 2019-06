„Commander Keen“ kehrt als Smartphone-Spiel zurück

„Commander Keen“ aus dem Hause id Software gilt als Kult-Held der Jump‘n‘Run-Geschichte, nach seinen großen 2D-Abenteuern der Neunziger wurde es aber ruhig um den Astronauten mit dem Pogo-Stick. Geht es nach Publisher Bethesda, wo die Rechte an „Commander Keen“ heute liegen, soll sich das ändern: „Commander Keen“ kehrt - nicht unbedingt zur Freude von Fans, die sich ein „großes“ Spiel mit ihm erhofft hatten - als Smartphone-Game zurück, in dem die in Cartoon-Optik gehaltenen Zwillinge Billy und Billie allerlei Experimente durchführen.