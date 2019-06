Leiche im Müll: Jetzt auch Freundin in Haft

Stiftete „Melli“ Freund zum Mord an?

„Dave“ flog auf, nachdem er sich einem Bekannten anvertraut hatte, dieser sich wiederum einer Sozialarbeiterin in einer Obdachloseneinrichtung - sie schlug schließlich Alarm. Er wurde am Samstag festgenommen. Was aber hat „Melli“ mit der Sache zu tun? Fakt ist: Die vom Leben gezeichnete junge Frau wurde Montagabend als mögliche Beitragstäterin verhaftet. Laut Aussagen des Ungar soll die „Melli“ im Zuge des Streits ihren Freund angestiftet haben, den 43-Jährigen zu töten. „Der gemeinsame Nenner aus beiden Beschuldigteneinvernahmen ist, dass für die Tat ein Schraubenzieher verwendet worden ist“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Dieser soll dem Opfer mehrmals in den Kopf getrieben worden sein.