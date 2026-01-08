Vorteilswelt
„Wie zwei Cola-Dosen“

Penis-Aussage: Ehemaliges NFL-Ass verklagt Ex-Frau

US-Sport
08.01.2026 09:31
Matt Kalil (Nummer 75) zieht vor Gericht.
Matt Kalil (Nummer 75) zieht vor Gericht.(Bild: AFP/AL BELLO)

Aussagen über das „beste Stück“ von Matt Kalil haben für Haley Kalil nun Folgen: Der ehemalige NFL-Star verklagt seine Ex-Frau!

Was war passiert? Im November hatte die Influencerin Haley Kalil in einem Twitch-Livestream offen über die Trennung mit Matt Kalil, ehemaliger Spieler der Minnesota Vikings, Carolina Panthers und den Houston Texans, gesprochen. Laut der 33-Jährigen soll die Penisgröße des 36-Jährigen ein Grund für das Ehe-Aus gewesen sein. Sie verglich das Glied mit der Größe von „zwei Cola-Dosen, vielleicht sogar einer dritten“ und sagte: „Er gehört zu etwa 0,01 Prozent der Bevölkerung.“

Doch diese Aussagen haben nun Konsequenzen! In einer Klage, die dem US-Portal „TMZ“ vorliegt, wirft Matt Kalil seiner Ex eine Verletzung der Privatsphäre und unrechtmäßige Bereicherung vor. Er fordert einen Schadensersatz von mehr als 64.000 Euro.

„Verstörende“ und „alarmierende“ Nachrichten
Verärgert zeigt sich auch Matts neue Ehefrau Keilani Asmus. Sie habe seit den Aussagen, die im Netz viral gegangen waren, immer häufiger „verstörende“ und „alarmierende“ Nachrichten erhalten. Jetzt zieht man vor Gericht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf