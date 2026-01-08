Penis-Aussage: Ehemaliges NFL-Ass verklagt Ex-Frau

Was war passiert? Im November hatte die Influencerin Haley Kalil in einem Twitch-Livestream offen über die Trennung mit Matt Kalil, ehemaliger Spieler der Minnesota Vikings, Carolina Panthers und den Houston Texans, gesprochen. Laut der 33-Jährigen soll die Penisgröße des 36-Jährigen ein Grund für das Ehe-Aus gewesen sein. Sie verglich das Glied mit der Größe von „zwei Cola-Dosen, vielleicht sogar einer dritten“ und sagte: „Er gehört zu etwa 0,01 Prozent der Bevölkerung.“