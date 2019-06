Grusel-Krimi um Mord ohne Leiche in Wien

Eifersucht als Motiv?

So viel ist bisher in dem Grusel-Krimi bekannt: Der junge Mann soll bereits am Montag, den 27. Mai, mit dem Nachbarn in der Wohnung seiner besachwalteten Freundin (30) in der Thaliastraße in Streit geraten sein. Das Wortgefecht eskalierte offenbar völlig und endete mit der Bluttat. Die beiden Männer dürften aufgrund von Eifersucht aneinandergeraten sein. Zuvor soll Alkohol geflossen sein, auch Drogen sollen die Beteiligten konsumiert haben. „Wie immer“, so eine Nachbarin gegenüber der „Krone“.