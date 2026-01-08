Ex-Frau von Abba-Star Björn Ulvaeus gestorben

Abba-Star Björn Ulvaeus (80) trauert um seine Ex-Frau Lena. Die Schwedin starb im Alter von 76 Jahren, wie die Agentin des Sängers, Görel Hanser, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.
„Ich vermisse sie sehr“, sagte Björn Ulvaeus der Boulevardzeitung „Expressen“ zufolge.
41 Jahre lang verheiratet
Die beiden hatten sich laut schwedischen Medien einst auf einer Silvesterparty der Abba-Mitglieder Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad getroffen – und auf den ersten Blick ineinander verliebt.
Sie waren 41 Jahre lang verheiratet und haben gemeinsam zwei erwachsene Kinder. 2022 ließ sich das Paar scheiden.
„Dritte große Liebe“ für Björn
Heute ist Björn Ulvaeus mit der Dänin Christina Sas – seiner nach eigenen Angaben „dritten großen Liebe“ verheiratet. Seine erste Ehefrau war Abba-Bandkollegin Agnetha Fältskog.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.