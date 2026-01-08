Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schweigen gebrochen

Hamilton: „Die Zeit für Veränderung ist jetzt!“

Formel 1
08.01.2026 08:18
Neues Jahr, neues Glück: Lewis Hamilton schöpft Hoffnung.
Neues Jahr, neues Glück: Lewis Hamilton schöpft Hoffnung.(Bild: AP/Jack Dempsey)

Lewis Hamilton bricht sein Schweigen. „Die Zeit für Veränderung ist jetzt“ verkündet der Brite, der eine Horror-Saison bei Ferrari hinter sich hat.

0 Kommentare

Lange war es ruhig um Lewis Hamilton, jetzt meldet sich der Formel-1-Rekordchampion mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien zurück. Er sei „unglaublich dankbar für diese Auszeit“, schreibt Hamilton nach einer desaströsen Saison. „Zeit, um abzuschalten, neue Energie zu tanken und ein wenig inneren Frieden zu finden. Die Zeit mit Familie und Freunden, in der ich mich ausruhen und viel lachen konnte, war genau das, was ich nach einem sehr anstrengenden Jahr gebraucht habe.“

„Ich werde es nie wieder vergessen“
Seine Botschaft: „Jetzt ist die Zeit für Veränderungen gekommen. Lass Dinge los, die dir nicht dienen!“ Genauer geht Hamilton jedoch nicht ins Detail.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Zudem betont der 41-Jährige: „Sei du selbst und vergiss niemals, wer du bist. Das habe ich von vielen von euch gelernt, die mir das 2025 gesagt haben, und ich werde es nie wieder vergessen! Eure Unterstützung bedeutet mir die Welt, und ich bin auch für euch da.“

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton
Was „fast nutzlos“ ist
Ex-Ferrari-Boss schimpft über Hamilton und Vettel
17.12.2025

Kein einziger Podestplatz
Sein Wechsel zu Ferrari entpuppte sich im vergangenen Jahr immer mehr als Desaster. Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus, stattdessen schlittert der Brite von einem Tiefschlag zum nächsten. Es war Hamiltons erste Formel-1-Saison ohne Stockerlplatz. Eine Situation, die Spuren hinterließ.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
123.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
114.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.793 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf