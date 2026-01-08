Hamilton: „Die Zeit für Veränderung ist jetzt!“

Lange war es ruhig um Lewis Hamilton, jetzt meldet sich der Formel-1-Rekordchampion mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien zurück. Er sei „unglaublich dankbar für diese Auszeit“, schreibt Hamilton nach einer desaströsen Saison. „Zeit, um abzuschalten, neue Energie zu tanken und ein wenig inneren Frieden zu finden. Die Zeit mit Familie und Freunden, in der ich mich ausruhen und viel lachen konnte, war genau das, was ich nach einem sehr anstrengenden Jahr gebraucht habe.“