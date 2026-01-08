Hamilton: „Die Zeit für Veränderung ist jetzt!“

Lewis Hamilton bricht sein Schweigen. „Die Zeit für Veränderung ist jetzt“ verkündet der Brite, der eine Horror-Saison bei Ferrari hinter sich hat.
Lange war es ruhig um Lewis Hamilton, jetzt meldet sich der Formel-1-Rekordchampion mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien zurück. Er sei „unglaublich dankbar für diese Auszeit“, schreibt Hamilton nach einer desaströsen Saison. „Zeit, um abzuschalten, neue Energie zu tanken und ein wenig inneren Frieden zu finden. Die Zeit mit Familie und Freunden, in der ich mich ausruhen und viel lachen konnte, war genau das, was ich nach einem sehr anstrengenden Jahr gebraucht habe.“
„Ich werde es nie wieder vergessen“
Seine Botschaft: „Jetzt ist die Zeit für Veränderungen gekommen. Lass Dinge los, die dir nicht dienen!“ Genauer geht Hamilton jedoch nicht ins Detail.
Zudem betont der 41-Jährige: „Sei du selbst und vergiss niemals, wer du bist. Das habe ich von vielen von euch gelernt, die mir das 2025 gesagt haben, und ich werde es nie wieder vergessen! Eure Unterstützung bedeutet mir die Welt, und ich bin auch für euch da.“
Kein einziger Podestplatz
Sein Wechsel zu Ferrari entpuppte sich im vergangenen Jahr immer mehr als Desaster. Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus, stattdessen schlittert der Brite von einem Tiefschlag zum nächsten. Es war Hamiltons erste Formel-1-Saison ohne Stockerlplatz. Eine Situation, die Spuren hinterließ.
