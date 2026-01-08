Horrorunfall auf A12: Pkw prallte gegen Leitplanke

Fürchterlicher Unfall am Mittwoch auf der Inntalautobahn in Innsbruck! Ein Pkw geriet ins Schleudern und touchierte danach die Leitplanke. Eine Person wurde erheblich verletzt. Der Fahrstreifen war für knapp eine Stunde gesperrt.
Der spektakuläre Unfall ereignete sich gegen 22.25 Uhr auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Innsbruck. Dort war ein Mann aus Israel (48) mit seinem Auto in Richtung Westen am rechten Fahrstreifen unterwegs.
Laut Angaben des Lenkers kam der Pkw durch eine abrupte Lenkbewegung ins Schleudern.
„Laut Angaben des Lenkers kam der Pkw durch eine abrupte Lenkbewegung ins Schleudern“, berichtet die Polizei. Danach geriet das Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen und prallte gegen die Leitplanke.
Der Beifahrer, ein 68-jähriger Israeli, wurde dabei erheblich verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Der Lenker selbst blieb unverletzt.
Pkw musste abgeschleppt werden
Der Pkw ist Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der linke Fahrstreifen musste für rund 45 Minuten gesperrt werden.
