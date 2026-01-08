Olympia-Held und Fivers-Erfolgsarchitekt ist tot!

Der Handball-Sport trauert um einen der ganz Großen seiner Zunft, sowohl weltweit als auch im kleinen Österreich – mit Anatoli Jewtuschenko ist ein mehrfach bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zu Medaillen-Ehren gekommener Trainer-Fuchs verstorben! Der Russe wurde 91 Jahre alt ...
Jewtuschenko durfte seine größten Erfolge zwar mit der Handball-Nationalmannschaft der Sowjetunion feiern, verbrachte den Spätherbst seiner Karriere dann allerdings in Österreich.
Nachdem er mit den Sowjets bei den Olympischen Spielen 1976 in Montréal und 1988 in Seoul Gold sowie 1980 in Moskau Silber geholt hatte, zudem bei den Weltmeisterschaften 1982, 1978 und 1990 über Gold und zweimal Silber jubeln hatte dürfen, kam er über einige Umwege auch in unser Land.
Während ihm in der Doppelrolle als Trainer bei Damen-Serienmeister Hypo Niederösterreich und beim Damen-Nationalteam 1997/98 keine besonderen Erfolge vergönnt waren, durfte er bald im Anschluss daran bei den Fivers Margareten eine zweite Heimat finden.
„Ruhe in Frieden, mein alter Freund!“
Als Cheftrainer führte er die Wiener 1999 mit dem Cup-Sieg zum ersten Titel überhaupt in der Klub-Geschichte. Und als Sportdirektor führte er von der U7 bis zur Kampfmannschaft ein einheitliches Spiel- und Ausbildungssystem ein, das bis heute als Erfolgsgarant für die Fivers gilt.
„Anatoli hat das Schiff verlassen. Seine Ideen, seine ansteckende Energie und seine unerschütterliche Akribie haben unsere Arbeit geprägt und den Grundstein für die vielen Erfolge im Jugend- und Erwachsenenbereich gelegt. Ruhe in Frieden, mein alter Freund“, so Fivers-Trainer Peter Eckl, der bis zuletzt auf Ratschläge seines „Mentors“ vertrauen durfte ...
