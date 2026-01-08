Reine Geldvernichtung in der Schlangengrube

Interesse von Manchester United ist für einen österreichischen Trainer ein Ritterschlag. Eine Chance wie diese bietet sich Glasner, der mit Frankfurt einst die Europa League gewann, vielleicht nie wieder. Doch ist die Bank von Old Trafford momentan vielleicht die unangenehmste für einen Coach. Denn Manchester United, unter Sir Alex Ferguson jahrzehntelang einer der erfolgreichsten Vereine der Welt, ist aktuell ein fußballerischer Trümmerhaufen und ein Intrigenhof, an dem selbst große Trainer verzweifeln.