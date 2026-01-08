„Falscher“ Baum fiel um und traf Forstarbeiter

Mann konnte nicht mehr ausweichen

Der 51-Jährige (ebenfalls aus Attersee) konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von der Fichte im Bereich des Oberkörpers getroffen. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.