Fataler Unfall

„Falscher“ Baum fiel um und traf Forstarbeiter

Oberösterreich
08.01.2026 08:30
Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER)

Schon wieder ein schwerer Unfall bei Arbeiten in einem Wald. Am Fuße des Lichtenbergs in St. Georgen am Attergau (OÖ) waren drei Männer dabei, eine Buche zu fällen, dabei stürzte aber auch eine Fichte um und die traf einen der Arbeiter und verletzte ihn schwer.

Die drei Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck (22, 45 und 51 Jahre alt), waren am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Gemeindegebiet von Sankt Georgen im Attergau mit Forstarbeiten beschäftigt. Als der 45-jährige aus Attersee eine Buche zum Fallen brachte, bemerkte er, dass auch eine in der Nähe befindliche Fichte Richtung der beiden anderen Arbeiter zu fallen begann.

Mann konnte nicht mehr ausweichen
Der 51-Jährige (ebenfalls aus Attersee) konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von der Fichte im Bereich des Oberkörpers getroffen. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Auch in Pramet kam es am Mittwoch zu einem schweren Forstunfall. Ein 68-Jähriger wurde von einem Ast getroffen, er wurde vom Notarzt ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.

