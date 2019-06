Umfrage: Van der Bellen ist der Mann der Stunde!

Und es war der Auftakt in eine mehr als zweiwöchige Spitzenleistung als Lenker in einer noch nie da gewesenen Regierungskrise. Er, der eigentlich gar kein so aktiver Präsident hatte werden wollen, ließ nie Unruhe aufkommen, trat stets besonnen auf und hat es mit dem heutigen Tag geschafft, nach dem Bruch der Koalition und dem Sturz ihrer Reste eine vom Parlament geduldete Expertenregierung für die kommenden Monate auf die Beine zu stellen - noch dazu mit der allerersten Kanzlerin.