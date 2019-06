Irland droht „längste Neuauszählung aller Zeiten“

Drei Mandate gehen an Unabhängige, zwei an FF, eines an SF und eines an die Grünen, die bei der Europawahl einen Sensationserfolg verbuchen konnten. Ihr neuer Europaabgeordneter Ciaran Cuffe setzte sich in der Hauptstadt Dublin sogar an die Spitze des Bewerberfeldes, vor die favorisierte frühere Vizeministerpräsidentin Frances Fitzgerald (FG).