22.521 Tiroler besitzen 63.111 Schusswaffen!

Viele Schusswaffen für Jäger und Sportschützen

Bei Schusswaffen wird in Österreich zwischen vier Kategorien unterschieden (siehe Factbox). Der größte Anteil in Tirol entfällt auf die Kategorie C mit 37.720 Stück – also Waffen, die etwa Jäger oder Sportschützen benützen. Hier gab es seit 2014 einen Anstieg von 39 Prozent.