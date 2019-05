Eine Million Euro: YouTuber im Visier der Finanz

Einer der bekanntesten YouTube-Stars in Italien hat ein Problem mit den Steuerbehörden - es geht um eine Million Euro. Der Internet-Promi aus der Gegend von Florenz soll laut Finanzpolizei zwischen 2013 und 2018 Werbeeinnahmen in Höhe von mehr als 600.000 Euro nicht deklariert und zudem mehr als 400.000 Euro an Umsatzsteuer umgangen haben.