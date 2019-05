Sprung gewagt: Völs hat nun einen Trampolinpark

Sprungbereit? In Völs eröffnete am Dienstag Tirols größte Trampolin-, Parkour-, und Freestylehalle. Auf 2000 Quadratmetern können sich Jung und Alt austoben und Koordination und Gleichgewicht zu trainieren. Etwa 1,5 Mio. Euro wurden in die Erlebniswelt investiert, die sich nun optimal in das Sportland Tirol integrieren soll.