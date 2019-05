Kings und Queens in der Vertikalen

„Yoga für Kletterer“ lautet der Workshop und Impulsvortrag von Buchautorin Petra Zink. Angelika Rainer bringt auch ihren Abenteuer-Vortrag „Vertikal Dreams“ mit, es gibt Meditation am Faaker See, Acro-Yoga Sessions mit Alex von Flyrama und eine Auswahl aus Kletterkursen/Workshops je nach Kletterniveau sowie das Climbing Village, wo die neuesten Produkte und Trends im Klettersport vorgestellt werden. Ebenfalls angeboten werden Familien- und Kinderkurse und für die ganz Kleinen gibt es Schnupperklettern, „Little Explorers“-Wanderungen und Nina Rebele gibt Tipps zum „Bouldern mit Kids“. Die „King of Kanzi“-Königskrönung findet am Samstag, 1.Juni 2019, statt, bevor am Sonntag, 2. Juni, die Landesmeisterschaft im Lead-Klettern in der Kletterhalle Villach stattfindet. Organisiert wird das Kletterfestival mit touristischer Strahlkraft von der Alpinschule Highlife gemeinsam mit der IG-Sportklettern. Festival-Tickets gibt es unter www.kanzianiberg.com