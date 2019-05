„Die Unabhängigkeit der ,Krone‘ ist ganz wichtig“

Pamela Rendi-Wagner ist erst seit Anfang 2017 Parteimitglied, war neun Monate Ministerin, ist acht Monate Parteichefin, beteiligt sich vielleicht am Misstrauensantrag gegen den Kanzler und wirbt mit dem Slogan Stabilität. Ist sie für Sie ein Symbol der Beständigkeit?

Sie hat in all ihren Funktionen die Erwartungen erfüllt. Dass sie nicht mehr Ministerin ist, liegt ja nicht an ihr, sondern an Sebastian Kurz, der ja die damalige Bundesregierung schon gesprengt hat. Also wenn man fragt, wer für Stabilität steht, fällt mir nicht zwingend Sebastian Kurz ein.