Leise und sauber durch die Wiener Innenstadt

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk präsentierten am Donnerstag am Campus der Wiener Netze in Simmering die neuen Gefährte der Öffentlichkeit. Dort werden die neuen Busse auch geladen und getankt. „Wien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Wir bauen die umweltfreundlichen Öffis weiterhin massiv aus. Auch neue Antriebstechnologien spielen eine zentrale Rolle. Wien Energie, Wiener Netze und Wiener Linien bündeln ihre Kräfte, um Wien mit den neuen E-H2-Bussen einmal mehr zum europaweiten Vorreiter in der Dekarbonisierung der Öffis zu machen“, freut sich Stadträtin Sima.