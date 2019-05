Doskozil: „Neuwahlen im Burgenland im Jänner 2020“

Die Ibiza-Affäre hat nicht nur die türkis-blaue Regierungskoalition zerplatzen lassen, sondern reißt auch Rot-Blau im Burgenland mit ins politische Aus. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte deshalb bereits am Sonntag vorgezogene Neuwahlen an. Am Montag trat er gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz erneut vor die Öffentlichkeit um den genauen Termin des Urnengangs, der ursprünglich für Mai 2020 vorgesehen war, zu verkünden. „Die Koalition wird vorerst fortgeführt, gewählt wird am 26. Jänner 2020“, kündigte Doskozil in Eisenstadt an.