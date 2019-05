Unzufrieden mit dem „besten Stück“

Die Angst vor dem prüfenden Blick anderer ist meist unbegründet und ein Vergleich mit Geschlechtsgenossen - etwa in der Umkleidekabine - ebenso sinnlos. Der erste Anblick kann nämlich täuschen. Anlässlich des 21. Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Sexualmedizin in Laibach, der diesem Thema eine ganze Sitzung gewidmet hatte, berichtete Dr. Andreas Jungwirth, Urologe und Androloge in Salzburg: „Eine Studie aus den USA zeigt, dass sich Männer in ,Grower‘ und ,Shower‘ unterteilen lassen. Ersteres bezeichnet Männer, deren Penis einen hohen Anteil an elastischen Fasern aufweist und dessen Länge bei sexueller Aktivität stark zunimmt. Shower-Penisse hingegen bestehen aus mehr Bindegewebsfasern, sind im nicht erigierten Zustand relativ lang, der Längenzuwachs bei sexueller Aktivität ist aber geringer. Die Messungen der Penisse ergaben bei Growern 15,5 cm versus Showern ,nur‘ 13,1 cm.“